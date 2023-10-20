Искусственный интеллект может предсказать решение о процентной ставке более чем в 30% случаев.

Пока Apple и другие техногиганты работают над аналогами ChatGPT, ученые открывают новые возможности этого чат-бота. Как пишет издание Independent, исследователи из Sheffield Hallam University в Англии использовали ChatGPT с искусственным интеллектом, чтобы проанализировать более 700 речей политиков Банка Англии. Так они выяснили, что ИИ может помочь предсказать будущие прогнозы процентных ставок Банка Англии.

С помощью ChatGPT проанализировали речи, произнесенные представителями банка перед решениями по процентным ставкам, за промежуток времени от 1997 года, когда Банк получил независимость, до июня этого года.

Было обнаружено, что ChatGPT может помочь предсказать правильные решения по процентной ставке в трех случаях из 10 или 32%. При этом исследователи отмечают, что любой результат выше 10% в статистических прогнозах социальных наук считается надежным.

Видео дня

"Наши результаты подчеркивают прогнозный потенциал таких инструментов, как ChatGPT, для обработки человеческих убеждений и ожиданий. У эого есть серьезные последствия для прогнозирования политических решений и моделирования экономических ожиданий", – отметил старший преподаватель экономики Шеффилдской бизнес-школы и ведущий автор исследования Дрю Вудхаус.

ChatGPT - что это

Чат-бот ChatGPT был запущен в конце 2022 года. Он умеет связно отвечать на вопросы, писать песни и составлять программный код.

В сентябре 2023 года OpenAI объявила о выпуске крупного обновления чат-бота ChatGPT. Чат-бот теперь может "видеть, слышать и говорить".

Позже ChatGPT научили искать и анализировать информацию из всей сети Интернет в реальном времени, а не из базы данных, как раньше (до этого чат-бот мог выдавать информацию, которая появилась не позднее сентября 2021 года).

Вас также могут заинтересовать новости: