Максимальная стоимость земляники в Украине составляет 120 гривень за килограмм, выяснили аналитики.

За неделю садовая земляника в Украине подорожала в среднем на 30%.

Об этом сообщили аналитики портала East-fruit.

Отмечается, что на сегодняшний день земляника поступает в продажу по 70-120 грн/кг.

"Первоочередной причиной удорожания операторы рынка называют нестабильные и малообъемные поставки земляники садовой из местных хозяйств, которые объясняются ухудшением погодных условий в основных регионах производства. При этом, не стоит забывать, что Херсонская область, которая являлась одним из основных поставщиков ранней продукции, на сегодняшний день находится под оккупацией и практически не имеет возможности поставлять свою продукцию в остальные регионы Украины", - говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что на сегодняшний день местная земляника на украинском рынке предлагается к продаже в среднем на 20% дороже, чем в середине мая прошлого года.

Напомним, на прошлой неделе украинские производители предлагали землянику садовую к продаже по ценам от 50 до 100 грн/кг.

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