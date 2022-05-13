За последнюю неделю цены на землянику обвалились в среднем на 36%.

В Украине продолжают стремительно падать цены на землянику садовую.

Об этом сообщили аналитики портала East-fruit.

"По словам производителей, резкому снижению цен способствует увеличение предложения данной ягоды из местных хозяйств. На протяжении всей недели погодные условия в основных регионах производства были благоприятными для уборки ягоды, поэтому объемы земляники на рынке растут очень быстро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последнюю неделю цены на землянику садовую в Украине обвалились в среднем на 36% и составляют 50-100 грн/кг.

"Еще накануне прошлых выходных землянику из пленочных теплиц фермеры отказывались продавать дешевле 100-130 грн/кг, но уже в начале текущей недели, когда южные регионы массово приступили к уборке данной ягоды из летних теплиц, цены на землянику садовую сразу упали до 50-100 грн/кг", - подчеркнули аналитики.

Они добавили, что ключевые игроки рынка прогнозируют дальнейшее удешевление земляники садовой.

В частности, значительное давление на отпускные цены в данном сегменте окажет тот факт, что уже к концу текущей недели крупные садоводческие хозяйства начнут уборку земляники из-под агроволокна.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе украинские производители предлагали землянику садовую к продаже по ценам от 100 до 130 грн/кг, что в среднем на 30% дешевле, чем неделей ранее.

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