Больше всего подорожала тазобедренная часть туши свиньи, отметили аналитики.

За первый месяц лета средняя розничная цена килограмма охлажденной свинины возросла до 140,2 грн, что на 5,8%, или 7,7 грн/кг, что выше показателя предыдущего месяца.

Об этом сообщили аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ).

"С первого июня по первое июля изменение розничных ценников колебалось в пределах 4,3-11 грн/кг в зависимости от полуфабриката. В частности, заметнее всего подорожали тазобедренная часть (+11 грн/кг), ошеек и вырезка (+10 грн/кг), а менее заметно - лопатка и грудинка (+4,3 и 6,3 грн/кг, соответственно). Подорожание свинины в рознице отразило аналогичную динамику закупочных цен. Так, в июне их средний уровень возрос на 5,9%", - сообщили в ассоциации.

Аналитики отмечают, что против других видов мяса подорожание свинины за год меньше всего: говядина прибавила 27,7%, курятина - 16,6%, а индюшатина - 11,3% против прошлого июня.

"Цены на свинину в рознице транслируют как подорожание свинины в закупке, так и общеэкономические тенденции", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что с начала военного периода по июнь цена на свинину возросла в среднем на 25%.

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