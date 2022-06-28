С начала военного периода по июнь цена на свинину выросла в среднем на 25%.

Уже этой осенью цена на свинину может вернуться на довоенный уровень.

Такое мнение высказал руководитель свиноводческого направления агрохолдинга KSG Agro Василий Старобор, сообщила УНИАН пресс-служба компании.

Он отметил, что с начала военного периода по июнь цена на свинину выросла в среднем на 25%. Если в феврале цена составляла 40-47 грн/кг, то в июне - 59-60 грн/кг.

"Изначально цена была на довоенном уровне, а рост спроса был незначительным. Затем наблюдался спад цен, связанный с выходом с рынка Слобожанского агрокомбината, "АПК-Инвест" и других игроков. На рынке появилось много свиноматок и увеличенное предложение повлияло на уменьшение цены. Но впоследствии цены выросли", - подчеркнул Старобор.

По его словам, свою роль в увеличении цен на свинину сыграл выход юго-восточных производителей, отсутствие импорта и рост цены на топливо. А логистика существенно не повлияла на рост стоимости, поскольку стала проблемой лишь для небольших и средних переработчиков, которые вообще не имели возможности приобрести топливо.

По мнению Старобора, уже осенью этого года цены на свинину могут вернуться на довоенный уровень, что связано с тем, что аграрии в результате войны имеют большие проблемы со сбытом зерновых.

"Многие из производителей в сфере растениеводства, начиная от фермеров с объемом урожая в 2-3 тонны, и заканчивая крупными агрокомпаниями, в этих условиях могут прибегнуть к стратегии "прокачки зерна через мясо". Это означает, что в диапазоне 2-4 месяцев они направят урожаи на производство комбикормов и, соответственно, откорм тех же свиней. Увеличение предложения свиноводческой продукции позволит вернуть цены на свинину на прежние, довоенные отметки", - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, по словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в этом году потребительская корзина украинцев вырастет в цене примерно на 30%.

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