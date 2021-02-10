Эксперт также прогнозирует подорожание мяса на 5-10% из-за увеличения цен на корма.

Весной 2021 года в Украине ожидается рост цен на некоторые группы продуктов питания.

Об этом заявил советник по стратегическому развитию Ассоциации “Украинский клуб аграрного бизнеса", экс-глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа, сообщает «Апостроф».

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"Весной ожидается подорожание зерновой группы, овощей и фруктов", - говорит Лапа. По его словам, рост цен составит примерно 7-8%.

Эксперт также прогнозирует подорожание мяса на 5-10% из-за увеличения цен на корма.

То есть, если сегодня куриное филе в супермаркете стоит порядка 75 гривен/килограмм, то через несколько месяцев оно будет продаваться уже по ценам от 79 до 83 гривен/килограмм. Соответственно, цена свинины вырастет с нынешних 120 гривен до 126-132 гривен.

"Колбаса, сосиски, сало и т.д. потенциально прибавят до 40% от текущей стоимости", - сказал аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак. Такое подорожание он связывает с ростом цен не только на зерно, но и энергоносители, в частности, бензин.

К концу года сосиски, которые сейчас стоят 100 гривень за килограмм будут стоить 140 гривен.

По словам эксперта, также ожидается некоторое подорожание яиц, хлеба, молочной продукции.

По словам экономического эксперта Олега Пендзина, перед Пасхой с ценами на яйца будет "небольшой ажиотаж", а к лету по сравнению с нынешними ценами добавятся 3-4 гривны на десятке.

По мнению эксперта к середине года стоимость яиц, достигнет 40 гривен/десяток. Что касается овощей, то если сегодня можно купить килограмм картофеля за 11-15 гривен, то летом он вполне может стоить 15-20 гривен.

По словам Пендзина, можно ожидать рост цен на гречку в пределах индекса инфляции (по прогнозам, она составит 6-7%). К концу года можно ожидать цен на уровне 42-48 гривен/килограмм.

Эксперты также прогнозируют рост цен на хлеб на уровне от 8% до 10%. При этом многое будет зависеть от урожая 2021 года. Так, батон хлеба ценой 15 гривен сегодня будет стоить к лету 16-18 гривен, буханка стоимостью 20 гривен подорожает до 22 гривен.

Пендзин отмечает, что хлебопеки вряд ли будут сильно поднимать цены на хлеб, особенно на социальные сорта. Однако они переложат свои затраты на продукты премиум-класса, в частности, на выпечку и торты, цены на которые вырастут уже в середине года на 50%.

Что этому предшествовало

Потребительская инфляция в Украине в декабре 2020 года в годовом выражении - по сравнению с декабрем 2019 года - составила 5%, ускорившись с 4,1% годом ранее.

16 декабря 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, что будет с доходами госбюджета-2021.

18 декабря 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2021 году планируется рост экономики на 4,6%, а также умеренная инфляция.

21 января 2021 года был обнародован прогноз согласно которому Национальный банк Украины ожидает ускорения инфляции в первом полугодии 2021 года с возвращением в целевой диапазон 5% ± 1 п. п. в первом полугодии 2022 года.

Потребительская инфляция в Украине в январе 2021 года в годовом выражении - по сравнению с январем 2020 года - составила 6,1%, ускорившись с 5% в декабре.

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Автор: УНИАН