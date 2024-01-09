Другие небольшие криптовалюты и акции криптокомпаний также поднялись в цене.

По состоянию на 9 января цена Bitcoin поднялась выше 47 тыс. долларов. Это произошло впервые с апреля 2022 года. Причина – регуляторы США готовы одобрить биржевые фонды, которые впервые инвестируют непосредственно в цифровые активы, пишет Bloomberg.

Основная цифровая валюта выросла на 6,2%, до 47 007 долларов, что является крупнейшим внутридневным ростом с 15 ноября. В прошлом году Bitcoin вырос почти на 160% в ожидании, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрит заявки. В ноябре 2021 года токен достиг исторического максимума в почти 69 000 долларов США.

"Усиление Bitcoin почти наверняка является ответом на очень высокую вероятность того, что мы увидим спотовое одобрение ETF на этой неделе", – сказал соучредитель и главный операционный директор криптохедж-фонда Alt Tab Capital Грег Мориц.

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Кроме того, сообщалось и о других небольших криптовалютах, которые подорожали больше всего: Ethereum вырос примерно на 3,8%, а Cardano, Solana's SOL и Polkadot – на 7-9%. На Bitcoin приходится чуть более половины рыночной капитализации криптовалюты в 1,7 триллиона долл.

Отмечается, что акции так называемых криптокомпаний преимущественно подорожали. Крупнейшая криптовалютная биржа США Coinbase Global выросла примерно на 2,3%, а майнеры Bitcoin Marathon Digital и Riot Platforms выросли более чем на 7%. Производитель программного обеспечения MicroStrategy, который служил прокси-сервером для многих инвесторов, желающих получить доступ к Bitcoin, упал примерно на 1,2%.

Рынок криптовалют

В 2022 году наблюдался крах основных криптоактивов. Однако в 2023-м состоялось восстановление биткоина. В начале года токен стоил $16,5 тыс. При этом уже в январе 2024 года биткоин превысил отметку в $45 000.

В ноябре 2023 года стало известно, что в Украине могут ввести налог на криптовалюту. Соответствующий проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно урегулирования оборота виртуальных активов в Украине" был зарегистрирован в парламенте 7 ноября.

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