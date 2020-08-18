Украина возьмет кредит на 250 миллионов евро

На кредит будут начисляться проценты по ставке 5,95% годовых.

Украина возьмет у Cargill Financial Services International, Inc. кредит на сумму до 250 млн евро.

Об этом говорится в постановлении Кабмина № 717 от 17 августа.

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Условие привлечения кредитов

Основные условия привлечения кредитов от Cargill Financial Services International, Inc:

- процентный доход по ставке 5,95% годовых по кредитным договорам со сроком погашения через 3 года после даты получения кредитных денег;

- процентный доход по ставке 6,85% годовых по кредитным договорам со сроком погашения через 5 лет после даты получения кредитных денег.

На что пойдут деньги

В документе указано, что кредиты привлекаются с целью выполнения закона о государственном бюджете на 2020 год.

При этом Кабмин поручил Министерству финансов предусматривать при составлении проекта госбюджета на соответствующий год деньги для погашения и обслуживания государственных внешних заимствований, осуществленных в соответствии с этим постановлением.

Проценты и окончательное погашение

Процентный доход выплачивается ежеквартально. Даты уплаты определяются в соответствующих кредитных договорах. На кредиты будет начисляться процентный доход по ставке 5,95% годовых по договорам со сроком погашения через три года и 6,85% по договорам со сроком погашения через пять лет.

Окончательное погашение кредитов осуществляется через 3 и 5 лет с даты получения кредитных денег согласно условиям соответствующих кредитных договоров.

При этом погашение и обслуживание кредитов осуществляется за счет денег, предусмотренных законом о государственном бюджете на соответствующий год.

Другие условия привлечения кредитов определяются соответствующими кредитными договорами и другими документами, связанными с их привлечением.

Хронология событий

24 июля 2020 года стало известно о том, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает возможность выделения Украине 58 млн евро на строительство новых и модернизацию существующих учреждений профессионального технического образования в 10 областях страны.

7 июля 2020 года стало известно о том, что Европейский инвестиционный банк выделит Украине 300 млн евро кредита на проект по энергоэффективности общественных зданий.

Ожидалось, что проект по энергоэффективности общественных зданий в Украине будет подкреплен кредитом от ЕИБ и грантовыми взносами Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды (Фонд Е5Р) и ЕС в дополнение к консультационным услугам.

1 июля 2020 года ЕИБ в рамках программы InnovFin Science согласовал предоставление кредита в размере 50 млн евро для первого инновационного парка Украины UNIT.City, который будет направлен на финансирование проекта строительства академии IТ-образования и многофункционального офисного пространства для технологических компаний.

До конца 2020 года до конца года Министерство инфраструктуры планировало подписать соглашение с Европейским инвестиционным банком о выделении 200 млн евро на развитие городского общественного транспорта Украины.

В 2019 году Европейский Союз и его финансовые институты предоставили Украине 6 млрд евро на инфраструктурные проекты в рамках различных программ.

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Автор: Елена Коваленко