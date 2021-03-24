Ликвидация Государственной фискальной службы запланирована на октябрь 2021 года.

Кабинет министров Украины ожидает запуска Бюро экономической безопасности (БЭБ) в сентябре 2021 года, а ликвидацию Государственной фискальной службы (ГФС) планирует в октябре этого года.

Читайте такжеРада приняла закон о ликвидации налоговой милиции: все подробностиОб этом сообщается в проекте Плана приоритетных действий, который принял Кабмин на заседании в среду, 24 марта.

В документе отмечается, что в отношении налоговой политики планируется разработка законопроекта с поправками в Налоговый кодекс Украины относительно реформы местных налогов. Министерство финансов должно подать указанный проект закона на рассмотрение Кабмина в апреле 2021 года.

Що цьому передувало

28 января 2021 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о создании Бюро экономической безопасности, которое будет осуществлять мероприятия по предотвращению, выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцкий