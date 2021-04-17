Повышение ожиданий по росту зарплат наблюдается третий квартал подряд.

Более 62% украинских предприятий намерены повысить зарплаты своим работникам, около 35% прогнозируют сохранение зарплат на текущем уровне и около 2% компаний планируют снизить зарплаты в течении следующего года.

Об этом свидетельствуют данные НБУ за I квартал 2021 года.

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В сообщении указывается, что повышение ожиданий по росту зарплат наблюдается третий квартал подряд.

Баланс ответов составляет 60,6% (в IV квартале 2020 года — 58,9%).

В то же время шестой квартал подряд респонденты прогнозируют уменьшение количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов — "минус" 1,9% (в IV квартале 2020 года — "минус" 9,9%).

Минимальная зарплата

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года была повышена до 6 тыс. грн.

С 1 декабря 2021 года ее планируют поднять до 6500 гривен.

Почасовая минимальная зарплата в 2021 году:

с 1 января 2021 года — 36,11 гривны;

с 1 декабря 2021 года — 39,12 гривны.

Средняя зарплата и долги

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в январе 2021 года выросла по сравнению с январем 2020 года на 15% - до 12 337 грн.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в феврале 2021 года выросла на 8,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1 марта 2021 года составила 3,21 млрд грн.

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Автор: Елена Коваленко