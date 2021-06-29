Тему блокирования налоговых накладных и манипуляций, к которым прибегает ГНС, чтобы продемонстрировать свою эффективность, прокомментировал в своем блоге на портале Лига доцент Университета государственной фискальной службы Украины, кандидата юридических наук Андрей Гмырин. С оценками ученого совпадает и мнение большинства предпринимателей, которые присоединились к обсуждению темы на личной странице ученого в сети Фейсбук.

Поводом для анализа стала информация, которую озвучил и. о. главы ГНС Евгений Олейников на встрече с представителями Европейской Бизнес Ассоциации. Во время разговора с бизнесменами чиновник заявил, что сегодня под блокирование системы автоматизированного мониторинга попадает лишь 0,5% налоговых накладных (НН) предпринимателей. Все остальные - регистрируются без проблем. То есть, ГНС всячески поддерживает развитие украинского бизнеса.

Предпринимателям, которые не согласны с блокированием своих налоговых накладных, чиновник посоветовал обжаловать эти решения в нормативно-правовом порядке. И пояснил, что ГНС без промедления рассматривает такие жалобы. По его словам, налоговикам достаточно для этого 25 дней. Также он добавил, что наличие признаков рискованности у предприятия не является основанием для запрета дальнейшей регистрации налоговых накладных.

Андрей Гмырин видит в отчете главы налогового ведомства определенную манипулятивность. Он говорит, что показатель 0,5% не учитывает сумму заблокированных накладных. К тому же практика отношений между налоговиками и предпринимателями свидетельствует об усилении налогового давления на бизнес сразу после снятия карантинных ограничений.

Эксперт напоминает данные опроса «Индекс настроений малого бизнеса в 2020 году», обнародованные 24 февраля 2021 года Европейской Бизнес Ассоциацией. Результаты исследования показали снижение в течение прошлого года настроений в предпринимательской среде - с 3,07 до 2,38 баллов из 5 возможных. И это был худший показатель за последние 3 года. Среди главных причин, мешающих бизнесу развиваться, участники опроса указали «обременительные налоги и репрессивное давление фискальных органов». Андрей Гмырин уверен, что в 2021 году ситуация только ухудшилась.

По его словам, пик недовольства среди предпринимателей, как правило, приходится на период квартальной отчетности ГНС. Вероятнее всего, отмечает эксперт, налоговая служба, желая продемонстрировать рост бюджетных поступлений, в частности, от НДС, умышленно создает искусственные преграды для регистрации налоговых накладных. Как результат, предприниматели не имеют возможности получить налоговый кредит. Зато показатели уплаты налогов растут.

Ученый пишет, что с этим перекликаются и слова самого и. о. главы службы об «оперативном» рассмотрении жалоб налогоплательщиков в течение 25 дней. Автор блога напоминает, что срок регистрации налоговых накладных ограничен 15 днями с момента окончания отчетного месяца. В то же время предельный срок представления отчетности по НДС составляет 20 дней со дня окончания отчетного месяца, а уплата этого налога - 10 дней с момента подачи декларации. То есть, ГНС имеет гораздо больше времени на рассмотрение жалоб, чем есть у предпринимателей для представления отчетности по НДС и включения в состав налогового кредита заблокированных накладных.

Вот так, по словам Андрея Гмырина, и работает нехитрый механизм увеличения уплаты налогов, благодаря которому ГНС может отчитываться о своих «достижениях». Он также напоминает о сложившейся практике, когда налоговики просят или даже требуют от бизнеса уплатить налоги авансом.

Эксперт анализирует правомерность подходов ГНС по блокированию налоговых накладных. Он пишет, что налоговики обычно используют для отказа в регистрации не конкретные риски типа «несоответствия приобретенного и реализованного товара», а малопонятный аргумент о «наличии у контролирующего органа налоговой информации». Подавляющее большинство предпринимателей не представляет, какая именно «налоговая информация» есть у контролирующего органа и какие пояснительные документы им следует предоставить.

Также, по словам Андрея Гмырина, служащие ГНС очень неохотно вносят изменения в систему регистрации налоговых накладных. Поэтому, когда предприятие предоставляет объяснения и документы по заблокированной НН, налоговая служба восстанавливает ее регистрацию, но все последующие НН снова блокирует. Это касается даже тех отчетных документов, которые выписываются в пределах обычной деятельности предприятия по абсолютно аналогичным операциям. Эксперт считает, что именно эти проблемы и стали главной причиной встречи и. о. председателя ГНС Евгения Олейникова с представителями Европейской Бизнес Ассоциации.

На своей странице в Фейсбук ученый попросил предпринимателей рассказать, как часто они сами сталкиваются с проблемой блокирования налоговых накладных и устраивает ли их качество коммуникации с ГНС при решении такого рода вопросов. Комментарии лишь подтвердили наличие и актуальность проблемы (цитаты из сети Фейсбук, стилистика и грамматика авторов сохранены):

«Работаем 20 лет. Такой несправедливости еще не было, как с блокированием налоговых. Хочется работать и в соответствии с законодательством платить налоги»

«Почти каждый месяц блокируют, а в конце первого и в начале второго квартала текущего года вообще какой-то трэш был!»

«Когда блокируют, ломаем с бухгалтером голову - какие же документы и объяснения предоставлять? Потому чаще всего мотивируют тем, что проверяют какую-то имеющуюся налоговую информацию. Это выглядит как издевательство...»

«Блокируют постоянно! Налоговый кредит получить не реально. Зато те, кто платят за «схемы», возмещение НДС получают, на которые не имеют права. Кто эти возмещения согласовывает? Налоговая»

«В своих сообщениях я постоянно подчеркиваю, что развитие украинской экономики невозможно без единой и четкой системы налоговых и контролирующих органов, которая имела бы понятную структуру, прозрачное распределение зон ответственности и полномочий, а также единую информационную систему на основе big data и инструменты мониторинга и аналитики. Благодаря такой информационно-аналитической системе появится возможность выявления (без участия человека) потенциально рискованных транзакций и сомнительных налоговых накладных. А значит - сократятся бесконечные проверки бизнеса и требования налоговиков предоставлять кучу подтверждающих документов. И с этого надо начинать, потому что именно таких шагов сегодня требуют бизнес и общество», - заключает в своем блоге Андрей Гмырин.

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Автор: Иван Бойко