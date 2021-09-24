Народный банк Китая заявил, что криптовалюты не должны циркулировать на рынках как традиционные (фиатные) валюты.

Китай запретил все транзакции в криптовалютах и пообещал прекратить их незаконную добычу.

Криптовалютные операции будут считаться незаконной финансовой деятельностью, включая услуги, предоставленные оффшорными биржами, сообщает Bloomberg со ссылкой на Народный банк Китая.

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Как отмечает Bloomberg, Китай давно выражает недовольство криптовалютой из-за ее связи с мошенничеством, отмыванием денег и чрезмерным потреблением электроэнергии.

Это решение называют самым жестким шагом, который Китай предпринял против криптовалют.

После публикации сообщения стоимость биткоина упала на 6%, до 41800 долларов США по состоянию на 7 утра в Нью-Йорке.

Отмечается, что в Китае сосредоточено много мировых майнеров криптовалют, которым требуется огромное количество электроэнергии что, в свою очередь, противоречит усилиям страны по сдерживанию выбросов парниковых газов.

Как пишет Reuters, десять правительственных учреждений Китая, включая центральный банк и другие регуляторы, в совместном заявлении отметили, что будут поддерживать "большое давление" для подавления торговли криптовалютами.

Народный банк Китая заявил, что криптовалюты не должны циркулировать на рынках как традиционные (фиатные) валюты.

BBC отмечает, что в заявлении китайских властей четко указано, что те, кто причастен к "незаконной финансовой деятельности", совершают преступление и будут привлечены к уголовной ответственности.

Как напоминает BBC, торговля криптовалютой была официально запрещена в Китае с 2019 года, но продолжалась онлайн через иностранные биржи. Однако в этом году власти страны начали применять строгие меры.

В частности, в мае государственные органы Китая предупредили покупателей, что у них не будет защиты, продолжая торговлю биткоинами и другими валютами в интернете, поскольку правительственные чиновники пообещали усилить давление на отрасль.

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В июне власти Китая приказали банкам и платежным платформам прекратить содействие транзакциям и выдали запрет на майнинг валют - практику использования мощных компьютеров для добычи новых монет.

Сколько стоит биткойн

По данным криптобиржи Coindesk, по состоянию на 15:56 по киевскому времени биткоин стоил $4159. Еще одна криптовалюта - Ethereum - подешевела до $2802.

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Автор: Александр Топчий