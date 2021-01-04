Стоимость Bitcoin упала ниже отметки в 29 тысяч долларов.

Стоимость криптовалюты Bitcoin, которая несколько недель подряд била собственные исторические максимумы, уменьшилась за сутки на более 10% и упала ниже отметки в 29 тысяч долларов.

По состоянию на 12:16 по Киеву Bitcoin установился на уровне 28 218 долларов и после этого вырос до более 31 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

Потеря в стоимости наблюдается после скачка 2-3 января, когда криптовалюта добавила в стоимости более четырех тысяч долларов с пиком в 34 544 долларов.

Что с другими криптовалютами

Криптовалюта Ethereum, которая также выросла до рекорда в более чем тысячу долларов, за сутки подорожала на 15,9% и стоит 945,8 долларов.

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Автор: Олег Давыгора