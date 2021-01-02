На биткоин приходится более 70 процентов рынка криптовалют.

Цена самой популярной в мире криптовалюты сегодня превысила отметку 30 тысяч долларов и закрепилась на уровне 31 502,77 доллара, таким образом обновив исторический максимум за всю историю существования биткоина.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные нескольких торговых площадок.

После своего появления в феврале 2009 года биткоин пережил стремительный взлет курса, ведь изначально эта криптовалюта стоила всего несколько центов. В первые годы своего существования эти виртуальные деньги практически не привлекали к себе внимания общественности. Лишь в 2013 году курс биткоина впервые преодолел отметку в 1000 долларов.

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В начале 2020 года стоимость этой криптовалюта составляла около 8 тысяч долларов. В марте, во время первой волны пандемии коронавирусной болезни, она опустилась к отметке менее 4 тысяч долларов, но сразу же курс начал снова медленно расти. Стремительный рост курса биткоина наметился осенью после того, как в октябре платежная система Paypal объявила, что с 2021 года предоставит своим клиентам возможность рассчитываться на ней этими цифровыми деньгами, в том числе и биткоинамы. 30 ноября курс криптовалюты достиг 19 тыс. 808 долларов.

Сейчас на биткоин приходится более 70 процентов рынка криптовалюты.

Что такое биткоин и какой у него курс

Биткоин (Bitcoin) - электронная валюта, концепт которой был озвучен Сатоси Накамото в 2008 году и представлен им в 2009 году, базируется на самоопубликованном документе Накамото.

2 августа биткоин впервые в 2020 году поднялся до 12 тыс. долларов.

19 декабря курс поднялся до 24 тыс. долл., а 27 декабря – до 28 тыс. 040 долларов.

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Автор: Юлия Петриченко