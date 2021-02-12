В Украине 27% граждан ищут варианты работы в удаленном формате. В то же время дистанционную работу предлагают лишь 9% работодателей. Поэтому, условно, на одного работодателя приходится пять кандидатов.
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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на данные кадрового портала grc.ua.
Предложения работодателей для удаленной работы:
- для IT-шников – 51%;
- специалистов по продажам – 31%;
- административный персонал – 20%;
- начало карьеры – 19%;
- маркетинг – 16%.
Кто активнее всего ищет удаленную работу:
- IT-шники – 19%;
- начало карьеры, студенты – 13%;
- маркетологи, реклама, PR – 10%;
- продажи – 8%;
- административный персонал – 7%.
Кого работодатели берут на удаленную работу:
- 45% – кандидатов с меньшим стажем - от 1 до 3 лет;
- 32% – без опыта работы вообще.
"Меньше шансов найти работу у поисковиков с опытом работы от 3 до 6 лет. Таких готовы трудоустроить 21% компаний. А вот кандидатов с более чем 6-летним опытом ищут только 2% работодателей", - отмечается в сообщении.
Кто ищет удаленную работу:
- 60% соискателей имеют опыт более 6 лет;
- 10% – кандидаты, не имеющие опыта;
- чуть больше трети хотели бы получать зарплату от 14 до 28 тысяч гривен;
- 4% рассчитывают на доход в более 70 тысяч гривен;
- 55% поисковиков – мужчины;
- 45% – женщины;
- 40% – в возрасте от 18 до 30 лет;
- 1% – от 60 лет.
Где больше всего предлагают удаленную работу:
- Киев-36%;
- Харьковская область – 8%;
- Донецкая область – 6%.
Где больше всего ищут удаленную работу:
- Киев – 27%;
- Донецкая область – 8%;
- Харьковская область – 4%.
Сколько работодатели готовы платить за дистанционную работу:
- от 21 до 39 тысяч гривен – 44%;
- от 93 тысяч гривен – 7%.
Как отмечается, большинство поисковиков удаленной работы (90%) пишут в своих резюме, что владеют русским и английским языками (75%). Украинский знают 52%.
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