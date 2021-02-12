Кадровый портал проанализировал, насколько работодатели и поисковики готовы к дистанционной форме сотрудничества.

В Украине 27% граждан ищут варианты работы в удаленном формате. В то же время дистанционную работу предлагают лишь 9% работодателей. Поэтому, условно, на одного работодателя приходится пять кандидатов.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на данные кадрового портала grc.ua.

Предложения работодателей для удаленной работы:

для IT-шников – 51%;

специалистов по продажам – 31%;

административный персонал – 20%;

начало карьеры – 19%;

маркетинг – 16%.

Кто активнее всего ищет удаленную работу:

IT-шники – 19%;

начало карьеры, студенты – 13%;

маркетологи, реклама, PR – 10%;

продажи – 8%;

административный персонал – 7%.

Кого работодатели берут на удаленную работу:

45% – кандидатов с меньшим стажем - от 1 до 3 лет;

32% – без опыта работы вообще.

"Меньше шансов найти работу у поисковиков с опытом работы от 3 до 6 лет. Таких готовы трудоустроить 21% компаний. А вот кандидатов с более чем 6-летним опытом ищут только 2% работодателей", - отмечается в сообщении.

Кто ищет удаленную работу:

60% соискателей имеют опыт более 6 лет;

10% – кандидаты, не имеющие опыта;

чуть больше трети хотели бы получать зарплату от 14 до 28 тысяч гривен;

4% рассчитывают на доход в более 70 тысяч гривен;

55% поисковиков – мужчины;

45% – женщины;

40% – в возрасте от 18 до 30 лет;

1% – от 60 лет.

Где больше всего предлагают удаленную работу:

Киев-36%;

Харьковская область – 8%;

Донецкая область – 6%.

Где больше всего ищут удаленную работу:

Киев – 27%;

Донецкая область – 8%;

Харьковская область – 4%.

Сколько работодатели готовы платить за дистанционную работу:

от 21 до 39 тысяч гривен – 44%;

от 93 тысяч гривен – 7%.

Как отмечается, большинство поисковиков удаленной работы (90%) пишут в своих резюме, что владеют русским и английским языками (75%). Украинский знают 52%.

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Автор: УНИАН