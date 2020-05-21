Рынок труда на карантине: украинцы почти в 2 раза чаще искали удаленную работу

Работодатели активнее всего ищут офис-менеджеров, операторов и Instagram-специалистов.

В апреле по сравнению с февралем количество запросов "удаленная работа" выросло на 83%. Такие данные приводятся в релизе по результатам исследования «OLX Работа».

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«Работодатели также подстроились под новые условия рынка и в период усиленных ограничений социальных контактов стали больше предлагать работу онлайн и выполнение услуг из дома. Самыми популярными по количеству объявлений в апреле стали офис-менеджеры. В этом месяце таких предложений для удаленной работы на «OLX Работа» стало почти в 2 раза больше», - сообщается в релизе.

В обязанности, которые нужно выполнять из дома таким специалистам, входят прием звонков и электронной почты, ведение документооборота. Во второй весенний месяц таким специалистам в среднем по Украине предлагали 10 тыс. грн.

Еще одна возможность — работа оператором. В апреле по сравнению с февралем количество объявлений по поиску специалистов возросло более чем в два раза, оплата труда — в среднем 12,5 тыс. грн.

Удаленную занятость, по данным исследования, работодатели предлагают также Instagram-специалистам. В апреле по сравнению с февралем объявлений о их поиске стало на 72% больше. Платить за креативную работу по всей Украине готовы в среднем 19,5 тыс. грн в месяц.

Отмечается, что работодатели также активизировались в поиске менеджеров по продажам: их в апреле стали искать на 42% чаще. Из дома специалисты могут легко контактировать с клиентами и получать в среднем 12,5 тыс. грн.

Увеличились шансы найти работу онлайн-администраторам: таких объявлений, согласно данным релиза, стало на 46% больше. В их обязанности входит модерация онлайн-страниц и сайтов. Получить за месяц специалисты могут в среднем 22 тыс. грн.

Бухгалтеры для работы из дома — тоже в спросе. Предложений трудоустройства для них по сравнению с февралем стало в 5,5 раза больше. За месяц бухгалтерам предлагают в среднем 10 тыс. грн.

В топ-10 удаленных вакансий вырвались и две профессии, где работодатели на «OLX Работа» еще в феврале не искали специалистов, — это программисты и копирайтеры. Работа с компьютерным обеспечением или с текстами не требует физического присутствия в офисе, поэтому их закономерно стали больше искать в апреле. При этом первым за месяц в среднем предлагают 20 тыс. грн, а вторым – 21,5 тыс. грн.

Активнее с наступлением карантина стали искать еще и продавцов для работы из дома. Если раньше — в феврале — на платформе их не искали, то в апреле здесь можно было уже найти предложения такой занятости с рекордной средней зарплатой более 29 тыс. грн.

Справка УНИАН. «OLX Работа» – это онлайн-сервис для поиска и размещения вакансий в сегменте рабочих профессий. Ресурс входит в тройку лидеров по поиску персонала в Украине. Каждый месяц платформу посещают 2,4 млн пользователей. Ежедневно объявления на платформе размещают 20 000 работодателей. База сервиса насчитывает почти 38 000 актуальных предложений по трудоустройству. 13% всех вакансий приходится на работу за рубежом.

OLX - один из крупнейших онлайн-бизнесов в Украине. По данным Gemius, cервис является самым посещаемым в стране после Google, Youtube и Facebook. Каждый второй украинский онлайн-пользователь заходит на OLX минимум раз в месяц.