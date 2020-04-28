Барометр счастья: 45% украинцев считают свой уровень доходов недостаточным для нормальной жизни (инфографика)

При этом 55% респондентов соглашаются, что их уровень доходов достаточен.

Почти половина украинцев довольны своей текущей работой и считают достаточным свой уровень доходов, а негативно оценивают систему образования, уровень безопасности в стране и состояние экологии. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Барометр счастья в Украине», который уже третий год подряд проводит Европейская Бизнес Ассоциация.

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В релизе по результатам опроса отмечается, что в этом году интегральный показатель барометра составил 2,64 балла из пяти возможных и продолжает находиться в отрицательной плоскости. Индекс демонстрирует незначительную положительную динамику по сравнению с прошлым годом (2,61 балла в предыдущем периоде).

Так, согласно данным релиза, выше всего по пятибалльной шкале украинцы оценили текущую работу (3,36 балла), свою социальную жизнь (3,28 балла), общий опыт жизни в Украине (2,92 балла) и собственный уровень доходов (2,61 балла).

«Почти половина участников опроса «Барометр счастья в Украине» довольны своей текущей работой - 46%. При этом 55% респондентов соглашаются, что их уровень доходов достаточен, зато 45% считают свой уровень доходов недостаточным для нормальной жизни. В то же время большинство опрошенных отмечает, что считают свой уровень доходов достаточным для одного человека, однако при условии содержания детей или пожилых людей, или же для осуществления крупных покупок как то машина или квартира - он будет категорически недостаточным», - сообщается в релизе.

Также отмечается, что подавляющее большинство, а именно 80% респондентов, удовлетворительно или положительно оценивают свою социальную жизнь, хотя и жалуются, что возможности досуга в регионах гораздо скромнее по сравнению с крупными городами. Также жалуются на нехватку времени для ведения полноценной жизни после работы и фактическое отсутствие баланса «работа-жизнь».

45% опрошенных украинцев оценили свой общий опыт жизни в Украине удовлетворительно, 24% - положительно, тогда как 31% не удовлетворены качеством жизни в Украине. Больше всего людей беспокоит чувство незащищенности и неуверенности в будущем, медлительность изменений, слабость государственных институтов.

Ниже всего респонденты оценили систему образования (2,53 балла), здравоохранение (2,38 балла), соблюдение прав (2,30 балла), экологию (2,18 балла) и уровень безопасности (2,17 балла).

«Оценка системы образования несколько ухудшилась в этом году и переместилась из высших в низшие оценки. Так, 50% сообщили о неудовлетворительном отношении к системе образования в Украине. Еще 36% оценивают ее удовлетворительно, и только 14% - положительно. Среди основных нареканий - устаревшие методики преподавания, слабая техническая база, несоответствие реалиям и потребностям бизнеса», - отмечается в релизе ЕБА.

Также сообщается, что большинство опрошенных, а именно 58%, не удовлетворены состоянием системы здравоохранения, при этом 42% оценивают уровень медицины удовлетворительно или положительно. В то же время респонденты, которые дали положительную оценку, в основном оценивали свой опыт пользования сервисами частных медицинских учреждений.

Экологические проблемы также вызывают значительное беспокойство у украинцев. Только 28% оценивают экологическую ситуацию в Украине удовлетворительно, тогда как 67% респондентов считают ее негативной.

«Традиционно худшую оценку получил уровень безопасности в стране. Так, 67% респондентов не удовлетворены состоянием безопасности и чувствуют себя неуверенно относительно собственного будущего. В основном людей беспокоит политическая и экономическая неопределенность, война на Востоке Украины, неэффективность правоохранительных органов», - говорится в сообщении.

Еще 61% респондентов негативно оценивают правовое поле и регулирование в стране. Особенно много нареканий относительно админуслуг - пользователи ожидают осовременивания, диджитализации и повышения качества государственных сервисов.

«Третий год подряд результат собственного исследования счастья украинцев, который проводит Ассоциация, оказывается в отрицательной плоскости. Неудовлетворенными остаются базовые потребности людей чувствовать себя безопасно и экономически защищенными, чувствовать уверенность в будущем», - приводятся в релизе слова исполнительного директора Европейской Бизнес Ассоциации Анны Деревянко.

По ее словам, часть потребностей, как то доступ к качественному медицинскому обслуживанию, возможность обучения и саморазвития, обогащения досуга для своих сотрудников покрывает ответственный социально ориентированный бизнес. Однако это незначительная часть населения, и большинство факторов, которые вливают на общее качество жизни, можно решить только на государственном уровне. Деревянко отмечает, что бизнес готов выполнять свою часть обязательств перед гражданами даже в таких непростых условиях как сейчас, тогда как государству следует как можно быстрее выполнять комплексные структурные изменения и реформы.

Отвечая на дополнительный вопрос, какое явление вызывает у вас наибольший стресс, украинцы поставили на первое место экономическую ситуацию, на второе - политическую неопределенность, на третье - войну на Востоке. Как видно, людей смущает не столько ситуация с коронавирусом, как ее экономические последствия.

В опросе приняли участие 703 респондента, которые оценили собственный уровень жизни в Украине. 82% опрошенных - это жители Киева. 63% респондентов - люди в возрасте от 26-40 лет. Большинство опрошенных являются офисными работниками - 55%.

Как сообщал УНИАН, по результатам опроса, проведенного компанией Research & Branding Group, у 90% украинцев с переходом на карантин возникли новые проблемы, такие, как финансовые трудности, тревога из-за неопределенности ситуации и забота о здоровье близких. Почти половина опрошенных украинцев (45%) не имеет никаких сбережений. А треть владельцев сбережений (30%) считает, что их хватит не более чем на 1 месяц проживания.