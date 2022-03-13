Речь идет о попавших под ограничительные меры физлицах и юрлицах, связанных с Россией и Белоруссией.

Центральный банк Багамских островов совместно с другими членами Группы органов регулирования финансовых услуг Багамских островов издал директивы, запрещающие деловую деятельность со сторонами, находящимися под санкциями, введенными из-за военного вторжения России в Украину.

Об этом говорится в сообщении ЦБ. Речь идет о попавших под ограничительные меры физлицах и юрлицах, связанных с Россией и Белоруссией.

Организациям, которые имеют лицензию или разрешение на деятельность на Багамах или в пределах Багамских островов, предписано не участвовать в операциях с попавшими под санкции физлицами, юрлицами или предприятиями, связанными с Россией и Белоруссией.

Речь идет о санкциях, введенных США, Канадой, Великобританией и ЕС.

Война против Украины: