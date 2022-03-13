Центральный банк Багамских островов совместно с другими членами Группы органов регулирования финансовых услуг Багамских островов издал директивы, запрещающие деловую деятельность со сторонами, находящимися под санкциями, введенными из-за военного вторжения России в Украину.
Об этом говорится в сообщении ЦБ. Речь идет о попавших под ограничительные меры физлицах и юрлицах, связанных с Россией и Белоруссией.
Организациям, которые имеют лицензию или разрешение на деятельность на Багамах или в пределах Багамских островов, предписано не участвовать в операциях с попавшими под санкции физлицами, юрлицами или предприятиями, связанными с Россией и Белоруссией.
Речь идет о санкциях, введенных США, Канадой, Великобританией и ЕС.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 9 марта ООН зафиксировало 1506 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 549 погибших и 957 раненых.
- По состоянию на 11 марта 2022 года по подсчетам ООН Украину покинули 2,5 миллиона беженцев.
- 13 марта, в Ирпене Киевской области российские оккупанты расстреляли корреспондента New York Times, еще один журналист ранен.