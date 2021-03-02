Началось все с того, что туристка из Британии заметила в песке большой железный шар с надписями на кириллице.

На одном из пляжей на Багамах нашли, вероятнее всего, часть космической ракеты производства отечественного "Пивденмаша".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Началось все с того, что туристка из Британии заметила в песке большой железный шар с надписями на кириллице. Оказалось, что это - технические характеристики. В частности, вес объекта - 41 килограмм.

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Позже британские специалисты подтвердили, что находка - это титановый бак с жидким кислородом, который используют для запуска космических ракет. Недавно в этом регионе действительно был такой старт - американская ракета-носитель «Антарес» выгнала на орбиту грузовой корабль. Первую ступень этих аппаратов делают именно на украинском «Пивденмаше».

Украинские специалисты предполагают, что находка - действительно отечественного происхождения. Однако советуют все же дождаться результатов экспертизы, и уверяют, что эта ситуация вполне нормальная.

Ракета-носитель "Антарес"

20 февраля украинско-американская ракета-носитель "Антарес" вывела на орбиту автоматический транспортный корабль Cygnus с грузом для Международной космической станции.

Ракета вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus, на борту которого около 3700 кг полезного груза NASA для Международной космической станции

Ракета-носитель «Антарес» состоит из двух ступеней. Основная конструкция первой ступени была разработана ГП «КБ «Южное» и изготовлена ГП «ПО ЮМЗ» в кооперации с украинскими предприятиями «Хартрон-АРКОС» (Харьков), «Киевприбор» (Киев), «Хартрон-ЮКОМ» (Запорожье), «ЧЕЗАРА», «РАПИД» (Чернигов) и др. по заказу корпорации Northrop Grumman (США).

Подготовка PH «Антарес», ее испытания и пуск проведены с участием специалистов ГП «КБ «Южное», ГП «ПО ЮМЗ» и НПО «Хартрон-АРКОС». Согласно контракту, в Конструкторском бюро «Южное» в режиме реального времени осуществлялась поддержка пуска, приема и обработки телеметрической информации.

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Автор: УНИАН