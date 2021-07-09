Компания «Автоспецпром», которая является ведущим производителем медицинского спецтранспорта в Украине, подаст в суд на политолога Виктора Тарана, распространившего недостоверную информацию о ней в СМИ. В «Автоспецпроме» уверены, что блогер выполнял заказ конкурентов по дискредитации компании.

«ООО «Автоспецпром» официально заявляет, что все обвинения в указанной публикации являются недостоверными. Более того, компания уже неоднократно опровергала их публично. Поиск в Google позволяет любому, даже "эксперту Виктору Тарану" найти эту информацию. А значит автор, вероятнее всего, сознательно способствовал распространению фейков о компании», – заявили в пресс-службе «Автоспецпром».

Речь идет о публикации В. Тарана о якобы монополизации рынка «скорых» компанией и политических связях. Якобы, именно благодаря им производитель машин скорой помощи ведет такую успешную деятельность.

Информационная атака зацепила также Министерство охраны здоровья и ГП «Медицинские закупки Украины». Последние в декабре минувшего года подписали с производителем договор на поставку 246 «скорых».

Представители ГП «Медицинские закупки Украины» в комментарии журналистам заявили, что любые решения о заключении сделок с тем или иным производителем принимаются исключительно с учетом наиболее выгодной цены и соответствия машин техническим требованиям, а также после проверки компании.

«Сбор коммерческих предложений от поставщиков происходил публично, через электронную систему ProZorro. В рамках антикоррупционных мероприятий была проведена проверка потенциальных контрагентов на соответствие критериям добропорядочности», – пояснили представители ГП изданию "ГОРДОН".

Госпредприятие расценивает такие нападки как попытку давления.

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Автор: Григорий Бондарь