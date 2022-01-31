Биткоин ждет еще одно снижение к уровням $30 тыс., после чего актив вернется к росту.

Стоимость биткоина продолжает падать после того, как он обновил исторический максимум выше $69 тыс. в начале ноября 2021 года. Только за первый месяц 2022 криптовалюта подешевела более чем на 20%.

Трейдер Питер Брандт, один из самых влиятельных людей в криптовалютном комьюнити предположил, что в ближайшее время цена биткоина упадет ниже $30 тыс. Это будет сигналом к покупке первой криптовалюты.

В подтверждение своих слов он прикрепил ценовой график, показывающий, что биткоин формирует нисходящий канал на недельном графике. Несмотря на то, что такие паттерны считаются "медвежьими" в краткосрочной перспективе, главная мировая криптовалюта, скорее всего, увидит больший потенциал роста, если "быки" пробьют верхнюю линию тренда.

Когда "быки" будут носить "лазерные глаза" – время продавать. Когда "быки" становятся "медведями" – время покупать?

Флешмоб "лазерные глаза" стартовал в соцсетях еще в феврале 2021 года, когда биткоин достиг локального максимума в $58,3 тыс. После этого ряд криптоэнтузиастов из самого верхнего эшелона в ожидании роста ее курса до $100 тысяч разместили фотографии с "лазерными глазами" в качестве аватара своего профиля. Среди них – Илон Маск.

31 января биткоин торгуется по $37 тыс., а его капитализация составляет $701 млрд. В середине месяца эксперты уже предупреждали о появлении так называемого "креста смерти" на графике флагманской криптовалюты, которая обычно предшествует снижению стоимости актива. На тот момент стоимость биткоина еще составляла около $43 тыс.

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Как ранее писал УНИАН, накануне европейский регулятор предложил запретить майнинг криптовалют методом Proof-of-Work, доминирующим среди крупнейших криптовалют на рынке. А еще ранее в России, которая входит в 3-ку мировых лидеров по добыче биткоина, выступили с инициативой запретить любые операции с криптовалютами.

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