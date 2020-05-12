Условия Соглашения об ассоциации с ЕС необходимо пересмотреть - Пристайко

Большинство квот на поставки без пошлин украинских товаров в ЕС "не устраивают производителей".

Условия Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом необходимо пересмотреть.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко в интервью DW, передает Новое время.

Он отметил, что большинство квот на поставки без пошлин украинских товаров в ЕС "не устраивают производителей".

"Сейчас очень удачный момент, потому что как раз подошел исторический срок, когда мы можем пересмотреть условия, и пересмотра условий ждут наши производители. Потому что большинство квот, которые поставлены, они уже не устраивают нас, мы перешли этап первых контактов с Европейским союзом в рамках соглашения о безтарифной торговле. Я надеюсь, что мы пересмотрим", - заявил Пристайко.

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Вице-премьер также сообщил, что власти ЕС и Украины также работают над углублением сотрудничества в сферах цифрового рынка, взаимодействия в вопросах таможни, юстиции, безопасности и обороны.

Справка УНИАН. В 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной.

Соглашение является основным инструментом для более тесного сближения Украины и Евросоюза: она способствует углублению политических отношений, более сильным экономическим связям и взаимном уважении общих ценностей.

Экономическая часть соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли предоставляет Украине возможность для расширения торговых отношений и экономического развития, поскольку открывает новые рынки, способствует адаптации законодательства, стандартов и регламентов в различных секторах. Последнее поможет интегрировать стандарты ЕС в ключевые секторы украинской экономики.