Банк увеличил объем уплаченных налогов и сборов в бюджет всех уровней.

В 2023 году Аккордбанк уплатил в бюджет около 337 млн грн налогов и сборов, что в два раза превышает сумму, уплаченную в 2022-ом. Также банк активно помогает ВСУ: в течение года восстановил и приобрел для фронта 540 дронов, регулярно перечисляет средства в благотворительные фонды.

По словам Председателя Правления ПуАО "КБ "АККОРДБАНК", Алексея Руднева, в течение 2023 года было создано более 200 рабочих мест, открыто 7 новых отделений. Аккордбанк поднялся на 8 место среди банков страны по размеру региональной сети (количество отделений – 155). Банк увеличил объем уплаченных налогов и сборов в бюджет всех уровней. За 2023 год только объем налога на прибыль вырастет более чем в 5 раз по сравнению с 2022 годом.

Аккордбанк сотрудничает с благотворительными фондами и волонтерскими организациями, за прошлый год объем поступлений вырос на 45%. "Мы и дальше планируем поддерживать наших защитников в борьбе против российских захватчиков. Уверен, Украина обязательно победит благодаря нашим героическим воинам. Именно вместе и каждый на своем фронте, ежедневно шаг за шагом, приближаем победу", - сказал Алексей Руднев, Председатель Правления ПуАО "КБ "АКОРДБАНК".

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Благодаря активной волонтерской деятельности команды Аккордбанка – банк имеет наибольший показатель среди всех банков страны по объему помощи военным за 2022 год. На нужды ВСУ было передано 200 многоцелевых и бронированных автомобилей. В 2023 году волонтерская команда Аккордбанка сосредоточилась на обеспечении фронта дронами разных модификаций. В течение 2023 Аккордбанк приобрел, восстановил и передал военнослужащим 540 дронов.