По словам Максименко, ситуация с компанией "Мотор Сич" похожа на государственное рейдерство.

Адвокат юридической фирмы Arzinger Александр Максименко считает абсурдом обвинять акционеров запорожского предприятия по выпуску авиационных двигателей и газотурбинных установок «Мотор Сич» в намеренной ликвидации предприятия, в ином случае инвесторы не предоставляли бы компании кредит на 100 млн долларов под 3% годовых.

Об этом адвокат заявил в понедельник, 11 января, во время заседания в Шевченковском районном суде Киева по ходатайствам акционеров АО "Мотор Сич" о снятии всех четырех однотипных арестов, наложенных на акции этого предприятия.

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«Следователь сообщил, что акционеры имели намерение ликвидировать "Мотор Сич". Но ведь они дали ей в 2017 году 100 миллионов долларов под 3 процента годовых. Разве инвесторы предоставили бы эту огромную сумму, имея замысел уничтожить предприятие? Конечно же, нет!» - заявил Максименко.

Адвокат также напомнил, что в 2017 году уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на диверсию и государственной измене, но до сих пор никому конкретно не предъявлены обвинения.

«До сих пор никому конкретно не предъявлены обвинения. Сейчас уже очевидно, что дело никогда не будет передано в суд. Оно возбуждено для того, чтобы лишить возможности акционеров пользоваться своими правами владельцев акций. Уголовное дело не закрывается и не снимается арест с акций, чтобы заморозить это положение», - сказал он, добавив, что ситуация похожа на государственное рейдерство.

Во время заседания адвокат Максименко также выступил с несколькими дополнительными ходатайствами, в том числе о вызове в суд почетного президента АТ "Мотор Сич" Вячеслава Богуслава и высокопоставленных сотрудников ряда государственных органов Украины.

«Ведь на основании подписанных ими документов летом 2017 года было возбуждено уголовное дело, в рамках которого по ходатайствам следователя были арестованы 56 процентов акций "Мотор Сичи", - сказал он.

Прокурор и следователь высказались против их вызова, а также не поддержали ни одно из ходатайств адвоката. Судья не удовлетворил ни одно из ходатайств адвоката.

Судья вынес решение отказать в снятии ареста с акций компании "Мотор Сич".

В свою очередь адвокат Максименко заверил, что, несмотря на сегодняшнее решение судьи, акционеры "Мотор Сичи" продолжат добиваться снятия арестов с принадлежащих им акций.

В ходе заседания следователь сообщил об обращении действующего руководства «Мотор Сичи» к президенту и Службе безопасности Украины с просьбой защитить предприятие от вмешательства иностранных акционеров.

Как указано в соответствующем обращении, иностранные компании направляют на адрес предприятия многочисленные запросы относительно предоставления информации и документов о его деятельности.

По мнению руководства завода, такие запросы препятствуют его нормальному функционированию и угрожают уничтожением уникального в Украине предприятия.

Такая позиция руководства «Мотор Сичи» не может не вызывать удивления, ведь статья 25 Закона Украины «Об акционерных обществах» наделяет акционеров не только правом на участие в управлении обществом, но и правом получения информации о хозяйственной деятельности акционерного общества. Ведь без возможности получения такой информации акционеры не могут контролировать деятельность исполнительного органа общества и, по сути, не могут знать, чем именно они владеют.

Так может быть истинная причина возбуждения Службой безопасности Украины уголовного дела и блокирования акций «Мотор Сичи» кроется в нежелании действующей администрации предприятия утратить тотальный контроль над ним и допустить внешний аудит со стороны акционеров?

Как сообщал УНИАН, 4 августа группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского достигла договоренности с китайскими инвесторами, представляющими компанию Skyrizon Aircraft Holdings Limited, о сотрудничестве по развитию украинского авиастроения и непосредственно запорожского предприятия по выпуску авиационных двигателей и газотурбинных установок "Мотор Cич".

В частности, компания DCH приобретает у китайской компании более 25% акций акционерного общества "Мотор Сич".

После оглашения этого решения был наложен дополнительный арест на акции компании. Акции компании ранее арестовывались по требованию СБУ в 2017, 2018 и 2020 годах.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля проанализировать ситуацию с продажей контрольного пакета акций "Мотор Сичи" в числе других подобных предприятий и дать оценку последствиям этой сделки для экономических интересов Украины. Премьер-министр, в свою очередь, в интервью «Радио Свобода» призвал не политизировать ситуацию и решать вопрос в судебном порядке.

Справка УНИАН. Акционерная компания "Мотор Cич" является одним из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование.

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Автор: УНИАН