Бюджетный процесс в Украине будет проходить с учетом коронавируса – Минфин

Согласно прогнозу правительства, реальный ВВП в 2020 году сократится на 4,8%.

Бюджетный процесс в Украине в текущем году будет осуществляться с учетом влияния коронавируса в кратко- и долгосрочном периоде, учитывая общую неопределенность относительно сроков преодоления пандемии COVID-19 и масштабов ее влияния на мировую экономику и, в частности, экономику Украины.

Читайте такжеВВП упадет на 4,2%: Минэкономики обнародовало прогноз о последствиях пандемии

Об этом говорится на сайте Министерства финансов Украины.

Отмечается, что развертывание мирового коронакризиса привело к введению карантина в большинстве развитых стран мира, что уже привело к существенному падению экономической активности в мире, и имеет глобальный негативный эффект на динамику мировой торговли.

"Вариативность экономических прогнозов развития различных стран чрезвычайно велика. Для Украины прогнозы темпов изменения реального ВВП в текущем году также находятся в очень широком диапазоне - от роста на 1% до падения на 7,5%. При этом международные финансовые институты не предоставляют прогнозы на последующие несколько лет: даже МВФ и Всемирный банк дают прогнозные оценки роста экономик стран мира только на 2020 и 2021 годы", - говорится в сообщении.

По информации Минфина, согласно одобренному правительством Украины прогнозу, на котором основываются изменения в государственный бюджет на 2020 год, реальный ВВП страны в 2020 году сократится на 4,8%. При этом был обновлен лишь прогноз на 2020 год.

"Высокая волатильность на мировых финансовых и товарных рынках и значительная степень неопределенности относительно развития мировой экономики в текущем году делает невозможным разработку надежного макропрогноза на 2021-2023 годы, который должен лечь в основу среднесрочной бюджетной декларации", - отмечают в министерстве.

Также сообщается, что стабилизация ситуации с пандемией COVID-19 позволит разработать более реалистичные макроэкономические прогнозы и даст возможность их использовать для среднесрочного бюджетного планирования, что, в свою очередь, позволит подготовить качественный документ о бюджетной политике на среднесрочную перспективу.

"Сейчас усилия Минфина направлены на обеспечение выполнения государственного бюджета 2020 года, в частности, финансирование мер, направленных на борьбу с коронавирусом. Одобренные изменения в госбюджет на 2020 год предусматривают направление средств на медицинские нужды, помощь уязвимым группам населения, а также поддержку бизнеса. Все министерства продолжают анализировать текущую ситуацию и разрабатывать шаги по минимизации негативного влияния пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Поэтому, подчеркнули в министерстве, при разработке проекта государственного бюджета на 2021 год правительство сформирует видение целей бюджетной политики на среднесрочную перспективу.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, которые необходимы для борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и предусматривают повышение бюджетного дефицита в три раза - до 298 миллиардов гривень.

Согласно тексту проекта закона на сайте парламента, после внесения изменений доходы госбюджета составят 975,8 миллиарда гривень, расходы – 1,266 триллиона гривень, предельный объем дефицита – 298,4 миллиарда гривень, объем государственного долга – 2,387 триллиона гривень.

Представляя проект, премьер-министр Денис Шмыгаль назвал его приоритетом финансирования борьбы с коронавирусом, включая повышение расходов на медицину на 16,4 миллиарда гривень, пенсионное обеспечение - на 29,7 миллиарда гривень, социальные расходы - на 19,5 миллиарда гривень.

В то же время он подчеркнул, что обновленный проект предусматривает финансирование важных для экономики расходов, включая дорожный фонд в объеме 72 млрд грн, программы поддержки регионов и аграриев, культуры, образования, а также финансирование армии в прежних объемах.

Также премьер отметил, что объем Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 составит 64,7 миллиарда гривень.

16 апреля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о внесении изменений в Закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год" и направил его на подпись президенту.