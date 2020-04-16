Регистрацию ФОПов могут сделать автоматической - без участия госрегистратора

На сегодняшний день регистрация физлица-предпринимателя на портале «Дія» требует посредника в лице государственного регистратора.

Министерство цифровой трансформации планирует сделать регистрацию физлица-предпринимателя на портале государственных услуг «Дія» автоматической – без участия государственного регистратора.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в соцсети Facebook.

«Будем готовить изменения в законодательство, чтобы сделать ее (регистрацию ФОПа – УНИАН) вообще автоматической, без участия регистраторов. Тогда, после заполнения форм на сайте, услуга будет предоставляться мгновенно», - написал он.

На сегодняшний день регистрация ФОПа на портале «Дія» не является автоматической и требует посредника в лице государственного регистратора.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Министерство цифровой трансформации запустило в открытый доступ портал государственных услуг «Дія».

415 физлиц-предпринимателей (ФОП) были зарегистрированы на портале государственных услуг «Дія» по итогам первой недели его работы.

Правительство определило диджитализацию страны как одно из основных заданий работы, ключевую роль отведя порталу «Дія» как платформе взаимодействия гражданина и государственных органов власти.