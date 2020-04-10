На портале "Дія" зарегистрировалось уже более 400 ФОПов - Минцифры

С момента запуска портала украинцы подали 2224 заявки на операции со своим ФОПом.

Четыреста пятнадцать физлиц-предпринимателей (ФОП) было зарегистрировано на портале государственных услуг "Дія" по итогам первой недели его работы.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в официальном Telegram-канале ведомства.

Кроме этого, за указанный период было закрыто 368 физлиц-предпринимателей и изменены данные касательно 630 ФОПов.

Согласно сообщению, с момента запуска портала "Дія" граждане подали более 2 тыс. заявок на операции со своим ФОПом.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Министерство цифровой трансформации запустило в открытый доступ портал государственных услуг "Дія".

На портале "Дія" можно будет получить 27 публичных услуг онлайн, в частности – открыть ФОП, внести изменения в него или закрыть; оформить справку о несудимости; помощь при рождении ребенка; ежемесячное возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет; подать иск в суд; получить услуги, связанные с документами водителя; оформить ряд лицензий, разрешений; получить выписки из реестров или получить другие государственные услуги.

Кроме открытия ФОПа, внесения изменений в него и его закрытия, все другие услуги пока будут предоставляться исключительно по ссылке на профильные сайты соответствующих государственных органов.