В Украине дорожает доллар: свежие курсы валют

Официальный курс НБУ на 16 апреля: 100 USD – 2722,19 гривни; 100 EUR – 2963,51 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2722,19 (15 апреля – 2708,99 )

100 EUR – 2963,51 (15 апреля – 2970,81)

На межбанковском валютном рынке Украины в среду, 15 апреля, к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,26/27,29 гривни/доллар, к евро – 29,60/29,63 гривни/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро среды, 15 апреля, после трехдневного падения выросла на 25 копеек - до 27,50 гривни за доллар, к евро – также на 25 копеек, до 30,00 гривни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 15 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,09 гривни/доллар, то есть, гривня после двухдневного роста просела к доллару на 5 копеек.