В Украине дорожает валюта: свежие курсы Нацбанка

Официальная гривня упала к доллару на 13 копеек, а к евро - на 7 копеек.

Национальный банк Украины на четверг, 16 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,22 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд снизилась к доллару - на этот раз на 13 копеек.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 29,64 гривни/евро, что на 7 копеек выше предыдущего показателя.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,26/27,29 гривни/доллар, к евро – 29,60/29,63 гривни/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро среды, 15 апреля, после трехдневного падения выросла на 25 копеек - до 27,50 гривни за доллар, к евро – также на 25 копеек, до 30,00 гривни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 15 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,09 гривни/доллар, то есть, гривня после двухдневного роста просела к доллару на 5 копеек.