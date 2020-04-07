Продажа облигаций госдолга: Минфин снова отменил аукцион

Решение не проводить торги принято третий раз с начала марта – после аналогичного решения относительно аукционов 10 и 31 марта.

Министерство финансов Украины отменило еженедельный аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа сегодня, 7 апреля.

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Согласно данным на сайте министерства, решение не проводить торги принято третий раз с начала марта – после аналогичного решения относительно аукционов 10 и 31 марта.

Как и ранее, Минфин отменил аукцион по результатам консультаций с первичными дилерами.

Также сообщается, что дальнейшие аукционы будут проводиться в соответствии с графиком с учетом спроса и конъюнктуры рынка.

Как сообщал УНИАН, вызванная стремительным распространением вируса паника на мировых рынках спровоцировала падение валют развивающихся стран и котировок фондовых бирж.

В результате нерезиденты приостановили покупку долговых бумаг развивающихся стран, к которым относится и Украина.

Текущий объем вложений нерезидентов в ОВГЗ Украины составляет 117 млрд грн, а их доля на этом рынке - 14%.