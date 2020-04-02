IFC предоставит $8 миллиардов на поддержку частного сектора в пострадавших от коронавируса странах

IFC подчеркивает, что будет поддерживать существующих клиентов на развивающихся рынках, включая Украину.

Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка приняла решение о предоставлении 8 миллиардов долларов для поддержки частного сектора и сохранения рабочих мест в странах, пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.

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Как сообщили в пресс-службе IFC в Украине, Молдове и Беларуси, финансовая помощь корпорации входит в пакет быстрого финансирования от группы Всемирного банка, общая сумма которого составляет 14 миллиардов долларов.

Согласно сообщению, IFC сейчас рассматривает возможность поддержать около 300 пострадавших от коронавируса компаний путем расширения программы торгового финансирования и линий оборотного капитала для партнеров в финансовом секторе, а также существующих клиентов, работающих в таких отраслях, как инфраструктура, промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг.

"IFC объединяет усилия с другими членами группы Всемирного банка для поддержки частного сектора в восстановлении экономической стабильности и сохранении рабочих мест в такой сложный момент. Мы будем поддерживать существующих клиентов на развивающихся рынках, включая Украину", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, в частности, 2 млрд долл. будут направлены на поддержку существующих клиентов в сфере инфраструктуры, промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг.

"IFC предложит займы компаниям и, при необходимости, осуществит инвестиции в акционерный капитал. Этот инструмент также поможет компаниям в области здравоохранения, которые испытывают рост спроса", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что 2 млрд долл. будут направлены на поддержку платежных рисков финансовых учреждений с целью обеспечения ими финансирования экспорта и импорта; еще 2 млрд долл. - на пополнение бюджетов развивающихся стран, для кредитования предприятий, чтобы улучшить их ситуацию с оборотными средствами и сформировать фонды для оплаты счетов и выплаты заработных плат работникам; еще 2 млрд долл. будут предложены местным банкам для финансирования и распределения рисков, чтобы они могли продолжать кредитовать компании на развивающихся рынках.

Как сообщал УНИАН, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) намерен предоставить Украине 40 млн евро на приобретение медицинского оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом.

Ранее генеральный директор Международной финансовой корпорации (IFC) Елена Волошина заявила о том, что Международный банк реконструкции и развития (МБРР) из группы Всемирного банка может выделить Украине 500 млн долл. кредитных средств на поддержку госбюджета в условиях карантина, введенного украинскими властями с целью недопущения массового распространения коронавируса в стране.

16 марта Международный валютный фонд выразил готовность мобилизовать кредитный потенциал в размере 1 трлн долларов для помощи странам - членам Фонда во время эпидемии коронавируса.