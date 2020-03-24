Европейский инвестбанк предоставит Украине 40 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

Эти средства от ЕИБ будут направлены на приобретение необходимого медицинского оборудования.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) намерен предоставить Украине 40 млн евро на приобретение медицинского оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом.

Читайте такжеУкраина близка к завершению переговоров с МВФ и не планирует реструктуризацию долга - министр финансов

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития громад и территорий со ссылкой на итоги совещания главы министерства Алексея Чернышова с представителями европейского банка.

Согласно сообщению, данная сумма будет предоставлена ​​в рамках действующего проекта «Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины», открытого в 2014 году.

В пресс-службе уточнили, что 23 марта Министерство развития громад получило от ЕИБ план действий по предоставлению данного займа, и сейчас стороны согласовывают детали и сроки сотрудничества.

«Минрегион в этом вопросе будет сотрудничать с Министерством здравоохранения и Министерством финансов для получения единого результата - быстрого получения кредита. Эти средства от Европейского инвестиционного банка будут направлены на приобретение необходимого медицинского оборудования. Минрегион уже работает с Минздравом Украины относительно перечня оборудования, которое мы должны закупить на эти средства», - цитирует пресс-служба Чернышова.

Также сообщается, что представители Европейского инвестиционного банка отметили, что поддерживают стратегию правительства Украины и подтвердили, что для всего мира, и для Украины также, в настоящее время является очень важным возможность использования достаточного количества современного медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, ранее генеральный директор Международной финансовой корпорации (IFC) Елена Волошина заявила о том, что Международный банк реконструкции и развития (МБРР) из группы Всемирного банка может выделить Украине 500 млн долл. кредитных средств на поддержку госбюджета в условиях карантина, введенного украинскими властями с целью недопущения массового распространения коронавируса в стране.

16 марта Международный валютный фонд выразил готовность мобилизовать кредитный потенциал в размере 1 трлн долларов для помощи странам - членам Фонда во время эпидемии коронавируса.