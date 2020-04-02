В Еврокомиссии извинились перед Италией за запоздалую реакцию на пандемию коронавируса
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен извинилась перед Италией по поводу запоздалой реакции ЕС на пандемию коронавирус.
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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ее открытое письмо под названием "Прошу прощения, мы с вами", опубликованный в итальянской газете La Repubblica.
"Сегодня Европа мобилизуется вместе с Италией. Но так было не всегда", - признается фон дер Ляйен.
Так, на прошлой неделе 27 стран не смогли договориться о принятии решительных мер реагирования на экономические последствия пандемии. Особенно заметен был разрыв между странами юга, такими как Италия и Испания, и странами Севера.
Встреча, которая состоялась в режиме видеоконференции, завершилась минимальной декларацией, в которой планировалось собраться в течение двух недель для достижения соглашения. В Италии, стране-основательнице и опоре ЕС, эта неудача была встречена с открытым гневом против "мертвой" Европы.
"Следует признать, что в начале кризиса, столкнувшись с необходимостью совместного европейского ответа, слишком много кто думал только о своих национальных проблемах", - говорится в письме президента Еврокомиссии, которая заканчивает свое письмо инициативами ЕС по оказанию помощи наиболее пострадавшим странам, в частности Италии.
По ее словам, ЕС "выделит до 100 миллиардов евро наиболее пострадавшим странам, начиная с Италии, чтобы компенсировать падение доходов тех, кто имеет более короткий рабочий день".
По ее словам, Европа также договорилась о "гарантированных всеми государствами-членами кредитах, что свидетельствует о европейской солидарности ". "Каждый евро, который все еще есть в годовом бюджете ЕС, будет потрачен на решение этого кризиса", - сказала она.
Согласно официальным данным, Италия является наиболее пострадавшей от пандемии страной в мире (более 13 тысяч погибших).