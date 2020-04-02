В Еврокомиссии извинились перед Италией за запоздалую реакцию на пандемию коронавируса

ЕС выделит до 100 миллиардов евро наиболее пострадавшим странам.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен извинилась перед Италией по поводу запоздалой реакции ЕС на пандемию коронавирус.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ее открытое письмо под названием "Прошу прощения, мы с вами", опубликованный в итальянской газете La Repubblica.

"Сегодня Европа мобилизуется вместе с Италией. Но так было не всегда", - признается фон дер Ляйен.

Так, на прошлой неделе 27 стран не смогли договориться о принятии решительных мер реагирования на экономические последствия пандемии. Особенно заметен был разрыв между странами юга, такими как Италия и Испания, и странами Севера.

Встреча, которая состоялась в режиме видеоконференции, завершилась минимальной декларацией, в которой планировалось собраться в течение двух недель для достижения соглашения. В Италии, стране-основательнице и опоре ЕС, эта неудача была встречена с открытым гневом против "мертвой" Европы.

"Следует признать, что в начале кризиса, столкнувшись с необходимостью совместного европейского ответа, слишком много кто думал только о своих национальных проблемах", - говорится в письме президента Еврокомиссии, которая заканчивает свое письмо инициативами ЕС по оказанию помощи наиболее пострадавшим странам, в частности Италии.

По ее словам, ЕС "выделит до 100 миллиардов евро наиболее пострадавшим странам, начиная с Италии, чтобы компенсировать падение доходов тех, кто имеет более короткий рабочий день".

По ее словам, Европа также договорилась о "гарантированных всеми государствами-членами кредитах, что свидетельствует о европейской солидарности ". "Каждый евро, который все еще есть в годовом бюджете ЕС, будет потрачен на решение этого кризиса", - сказала она.

Согласно официальным данным, Италия является наиболее пострадавшей от пандемии страной в мире (более 13 тысяч погибших).