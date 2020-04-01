Мировой кризис из-за COVID-19 является самым тяжелым со времен Второй мировой – генсек ООН

COVID-19 является угрозой для всего человечества, заявил Гутерриш.

Мировой кризис, вызванный пандемией нового типа коронавируса, является самым тяжелым со времен Второй мировой войны.

Об этом во время доклада заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает ВВС.

Читайте такжеПоследствия коронавируса: эксперты прогнозируют падение экономики Украины и соседних стран

По его словам, COVID-19 является угрозой для всего человечества, а также будет иметь экономические последствия, «которые спровоцируют рецессию, которую, видимо, не видели в недавнем прошлом».

«Это дает основания считать, что это действительно самая большой кризис из тех, с которыми нам приходилось сталкиваться со времен Второй мировой», – сказал генсек ООН.

Как сообщал УНИАН, глобальная экономика погрузилась в рецессию, как минимум не меньшую, чем в 2009 году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.