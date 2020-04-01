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Мировой кризис из-за COVID-19 является самым тяжелым со времен Второй мировой – генсек ООН

08:18, 01 апреля 2020
Финансы
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом во время доклада заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает ВВС.

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По его словам, COVID-19 является угрозой для всего человечества, а также будет иметь экономические последствия, «которые спровоцируют рецессию, которую, видимо, не видели в недавнем прошлом».

«Это дает основания считать, что это действительно самая большой кризис из тех, с которыми нам приходилось сталкиваться со времен Второй мировой», – сказал генсек ООН.

Как сообщал УНИАН, глобальная экономика погрузилась в рецессию, как минимум не меньшую, чем в 2009 году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

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