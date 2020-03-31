Эксперт спрогнозировал, что будет с курсом гривни

По его мнению, предусмотренный в прогнозе правительства среднегодовой курс гривни в 29,5 грн/долл. слишком пессимистичный.

Предусмотренный в обновленном макроэкономическом прогнозе по Украине среднегодовой курс гривни на уровне 29,5 грн/долл. является слишком пессимистичным, считает исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

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«На мой взгляд, прогноз курса, который заложило правительство в обновленном макропрогнозе - среднегодовой 29,5 - с точки зрения национальной валюты, прогнозирования доходов бюджета, выглядит слишком пессимистичным», - сказал эксперт в ходе онлайн-конференции.

Вышлинский обратил внимание, что текущий курс на межбанковском рынке Украины составляет около 28 грн за долл. и сегодня даже несколько укрепился.

По его словам, реальное финансирование по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом может начаться уже в конце апреля.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил и передал на рассмотрение Верховной Рады проект изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год, в основе которого обновленный макроэкономический прогноз с падением экономики на 3,9%, ускорением инфляции до 8,7% и среднегодовым курсом гривни на уровне 29,5 грн/долл.