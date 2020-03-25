Представитель Украины в МВФ рассказал о негативных последствиях для экономики в случае объявления дефолта

Среди негативных последствий дефолта Рашкован назвал девальвацию, инфляцию, банкротства, пустые магазины, социальные протесты, мародёрство и международную изоляцию.

Заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде (МВФ) Владислав Рашкован назвал ряд негативных последствий для украинской экономики в случае объявления нашей страной дефолта, среди которых девальвация гривни, банкротства, протесты и мародерство.

Читайте такжеЭксперты спрогнозировали последствия для экономики Украины в случае продления карантина

Как написал Рашкован на своей странице в соцсети Facebook, в Украине есть группа людей, которая продвигает украинцам идею дефолта, отмечая, что взятые ранее долги страна не должна возвращать кредиторам, а направить их на помощь бедным и обездоленным.

"Я только приведу внизу слова, которые стоят в одном ряду со словом "дефолт": девальвация, инфляция, банкротства, пустые магазины, набеги на банки, социальные протесты, насилие на улицах, мародёрство, международная изоляция", - написал Рашкован.

Он также рекомендовал политикам, в том числе депутатам, посмотреть "яркие картинки из Аргентины, Эквадора, России и некоторых других стран, которые связаны со словом "дефолт".

"Господа депутаты и политики, вы действительно хотите такого будущего Украине?" - добавил Рашкован и опубликовал соответствующие фото стран.

Как сообщал УНИАН, ранее глава правления крупнейшего в Украине банка с иностранным капиталом «Райффайзен Банка Аваль» Александр Писарук заявил, что объявление дефолта из-за введенного в Украине карантина в связи с пандемией коронавируса и начавшегося мирового кризиса будет очень плохим сценарием для нашей страны, который приведет к прекращению поступления иностранных инвестиций на годы и гиперинфляции.

Ведущие экономисты и исследовательские центры Украины заявили о недопустимости объявлять дефолт Украины, поскольку это грозит международной изоляцией нашей страны.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

Вызванная стремительным распространением вируса паника на мировых рынках спровоцировала падение валют развивающихся стран и котировок фондовых бирж.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина на сегодняшний день имеет более сильные позиции, чем на начало мирового финансового кризиса 2008 года.