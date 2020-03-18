Кабмин увеличил максимальную сумму доступных кредитов для бизнеса

Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Кабинет министров увеличил максимальную сумму кредита по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» до 2 млн грн c 1,5 млн грн.

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Соответствующее постановление без обсуждения было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Своим постановлением Кабмин расширил перечень целей, на которые могут быть использованы кредитные средства, полученные в рамках программы. Речь идет о приобретении нежилой недвижимости для предпринимательской деятельности, покупке права интеллектуальной собственности по договорам коммерческой концессии (франчайзинге), пополнении оборотных средств не более чем на 25% от общей стоимости инвестиционного проекта, который финансируется за счет кредита.

Также вводится возможность перерасчета процентной ставки по кредиту на задолженность без учета компенсации процентов.

Постановление предполагает увеличение до 35% уровня максимальной суммы гарантии Фонда развития предпринимательства, тогда как ранее общая сумма гарантии составляла 25%.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в январе приняла закон о создании в Украине Фонда развития предпринимательства, который в 2020 году получит 2 млрд грн финансирования.

Фонд будет реализовывать программу господдержки малого и среднего бизнеса, которая позволит участникам получить кредит под 5%, 7% или 9% годовых для создания или расширения собственного бизнеса.

3 февраля правительство Украины объявило старт программы «5-7-9», оценивая ее потенциал в этом году в 50 тысяч кредитов.

Украинские предприниматели почти за месяц действия данной программы получили более 30 млн грн.