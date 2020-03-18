Коронавирус: Facebook инвестирует $100 миллионов для поддержки малого бизнеса

Инвестиции будут направлены в более 30 стран мира.

Американская технологическая компания Facebook инвестирует 100 миллионов долларов для поддержки 30 тысяч представителей малого бизнеса в более 30 странах мира в условиях эпидемии коронавируса.

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Об этом сообщил главный операционный директор компании Шерил Сандберг на своей Facebook-странице.

"Мы выслушали представителей малого бизнеса, чтобы понять, как лучше им помочь. Мы четко осознали, что финансовая поддержка позволит им сохранить бизнес и продолжать платить своим сотрудникам, которые не могут физически прийти на роботу. Именно поэтому я сообщаю сегодня, что Facebook выделит 100 миллионов долларов на поддержку 30 тысяч представителей малого бизнеса из более 30 стран мира, где живут и работают наши сотрудники", - сказано в сообщении.

Конкретные условия и перечень стран, в которых малый бизнес может получить инвестиции Facebook, компания обещает сообщить позже.

Как сообщал УНИАН, глобальные технологические компании Facebook, Google, Lindedln, Microsoft, Twitter, Reddit и YouTube вместе будут бороться с мошенничеством и дезинформацией в интернете в условиях эпидемии коронавируса.

16 марта Министерство здравоохранения Украины и Facebook запустили сервис мгновенного информирования о COVID-19 в Украине.

10 марта глобальные социальные сети Facebook и Instagram запретили размещение рекламы и коммерческих объявлений о продаже медицинских масок, рассчитывая таким образом предотвратить использование темы коронавируса в корыстных целях.