Сегодня гривня в крутом пике: сколько стоит доллар

Сегодня официальный курс гривни упал к доллару на 39 копеек, к евро - сразу на 56 копеек.

Национальный банк Украины на среду, 11 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 25,31 гривни/доллар, то есть гривня после падения к доллару в пятницу на 18 копеек упала еще на 39 копеек.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 28,79 гривни/евро, что на 56 копеек ниже предыдущего показателя.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро вторника выросла до 25,80 гривни, евро - до 29 гривень.

На межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару к полудню просели на 35 копеек - до 25,30/25,35 гривни/доллар, к евро - на 40 копеек, до 28,75/28,80 гривни/евро.

Национальный банк связывает текущие волнения на валютном рынке Украины с влиянием краткосрочных психологических факторов и заявляет о готовности поддерживать стабильность гривни с использованием международных резервов. На прошлой неделе регулятор продал 307 миллионов долларов, сегодня - 250 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу за январь-февраль 2020 года снизилась к доллару США на 3,7% - до 24,56 гривни/доллар, к евро - на 1,9%, до 26,93 гривни/евро.

В 2019 году национальная валюта Украины по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро – на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.