Доллар в Украине упал ниже психологической отметки

Гривня после двухдневного падения выросла к доллару на 5 копеек - до 24,89 грн/долл.

Национальный банк Украины на четверг, 5 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,89 грн/долл., то есть, гривня после двухдневного падения выросла к доллару на 5 копеек.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 27,70 грн/евро, что на 1 копейку ниже предыдущего показателя.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу за январь-февраль снизилась к доллару США на 3,7% - до 24,56 грн/долл., к евро - на 1,9%, до 26,93 грн/евро.

В 2019 году национальная валюта Украины по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 грн/долл., к евро – на 16,7%, до 26,42 грн/евро.