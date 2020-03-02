Гривня за февраль выросла к доллару на 1,4%

За этот период гривня выросла к евро на 2%.

Национальная валюта Украины по официальному курсу за период с начала февраля выросла к доллару США на 1,4% - до 24,56 гривни/доллар.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, за этот период гривня выросла к евро на 2% - до 26,93 гривни/евро.

Согласно приведенным данным, с начала года гривня снизилась к доллару на 3,7%, к евро - на 1,9%.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу за январь снизилась к доллару США на 5,7% - до 25,03 гривни/доллар, к евро - на 4,7%, до 27,66 гривни/евро.

В 2019 году национальная валюта Украины по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро - на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.