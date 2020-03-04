Шмыгаль рассказал об экономическом курсе развития страны

По его словам, отдельное внимание будет уделено промышленному производству агропромышленному сектору и социальным вопросам.

Экономический курс развития страны после избрания нового правительства останется неизменным, заявил во время своего выступления в Верховной Раде кандидат на должность премьер-министра Украины Денис Шмыгаль, отвечая на вопрос народного депутата о том, будет ли изменен курс, который был выбран предыдущим правительством.

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«Курс остается неизменным, об этом говорил президент. Есть программа партии «Слуга народа», где определенны основные направления и основные приоритеты. Стратегические, в том числе. Программа правительства будет представлена, согласно закону, в определенное время. Там будут четко прописаны все направления, векторы и стратегия этого правительства, но они существенно не изменятся от того, куда мы двигались», - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что отдельное внимание будет уделено промышленному производству агропромышленному сектору и социальным вопросам.

«Отдельное внимание в этой программе и в действиях правительства, и в структуре правительства будет уделено промышленному производству, отдельное внимание будет уделено агропромышленному сектору, отдельное внимание будет уделено социальным вопросам и их решению», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука, а также весь состав его правительства.