ФРС США из-за коронавируса провел наибольшее с 2008 года незапланированное снижение ставок

Президент США Дональд Трамп поддержал решение Федерального резерва, но назвал его недостаточным.

На фоне опасений относительно влияния распространения коронавируса Covid-19 на экономику, Федеральный резерв США провел наибольшее незапланированное снижение ставок с 2008 года.

Во вторник Федеральный резерв снизил ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до уровня 1-1,25%, чтобы стимулировать экономический рост в США, пишет Голос Америки.

Американская экономика в полной мере восстановится, когда закончится вспышка распространения вируса, заверил СМИ глава Федерального резерва Джером Пауэлл.

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Он, однако отметил, что не знает как долго может длиться экономический эффект от вспышки вируса. "Не думаю, что кто-то знает, сколько это продлится, - сказал Пауэлл. – Я знаю, что экономика США мощная и мы пройдем это и вернемся к мощному росту и мощному рынку труда".

Президент США Дональд Трамп выступает за снижение ставок для того, чтобы способствовать экономическому росту в США. Он поддержал решение Федерального резерва, но назвал его недостаточным.

Напомним, ранее эксперты компании Moody's Analytics заявили, что распространение китайского коронавирус может навредить мировой экономике серьезнее, чем финансовый кризис 2008 года.