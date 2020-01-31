"Серьезнее, чем финансовый кризис": в Moodyʼs оценили вред коронавируса для мировой экономики

По мнению экспертов, коронавирус может стать большим «черным лебедем», чем финансовый кризис 2008 года.

Распространение китайского коронавируса может навредить мировой экономике серьезнее, чем финансовый кризис 2008 года, говорится в еженедельном обзоре рынков от компании Moodyʼs Analytics, пишет НВ.

«Никто не предсказывал появления потенциально опустошительной пандемии в начале 2020 года. И в отличие от финансового кризиса, государственные деятели… могут быть ограничены в возможностях устранить или компенсировать потери от пандемии, сравнимой с „испанкой“ (эпидемией гриппа в Европе — ред.) 1918 года», — говорится в обзоре.

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В Moodyʼs добавили, что индекс цен на промышленные металлы уже снизился на 7,1% в ответ на риски, связанные с распространением коронавируса. Отмечается, что 29 января он достиг минимального значения с июня 2017 года. Это падение связано со значительным влиянием Китая на мировую промышленность.

В отчете говорится, что коронавирус также негативно повлиял на рынок американских облигаций, пишет Moodyʼs.

Напомним, что из-за коронавируса Google закрыла свои офисы в Китае, Starbuks приостановил работу половины кофеен, а IKEA — половины магазинов. Tesla остановила работу завода в Шанхае в рамках расширенного распоряжения правительства Китая по противодействию распространению коронавируса.