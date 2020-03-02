В группе компаний Т.В. Fruit заявили, что к ним нет никаких претензий со стороны Дельта банка и Фонда гарантирования вкладов

Основатель группы компаний Т.В. Fruit прокомментировал слухи, которые распространяются вокруг его бизнеса.

На сегодня в компании Т.В. Fruit нет никаких юридических претензий со стороны Дельта банка и Фонда гарантирования вкладов. Т.В. Fruit вообще не имела деловых отношений с АО "Дельта Банк", потому что компании в годы финансовой деятельности учреждения, вообще еще не существовало, - рассказал в интервью журнала НВ Тарас Барщовский.

Владелец Т.В. Fruit пояснил, что с АО "Дельта банк" сотрудничала его компания ООО "Яблуневый дар" еще в 2010 году. Однако, в преддверии банкротства банка ООО "Яблуневый Дар" прошло так называемую процедуру "схлопывания" долгов - зачет встречных однородных требований и прекращения обязательств по уплате компанией кредитной задолженности перед банком.

"Учитывая сложности, возникшие у многих с началом финансовых проблем "Дельта Банка", "Яблуневий Дар" имел очередь из компаний, которые готовы были решить проблему с возвратом банковского депозита путем "взаимозачета". Кредитные обязательства "Яблоневого Дара", в соответствии с действующим законодательством, были обменяны на 60 миллионов долларов депозитных средств компании Cargill", - пояснил Барщовский.

"В 2019 году Верховный Суд решил, что нельзя было проводить эту процедуру через конвертацию доллара в евро. Я с этим не согласен, но что могу сделать. Одновременно, Фонд гарантирования вкладов продал на аукционе пул активов Дельта банка, который выкупила какая-то частная компания. Вот и все. На сегодня к нам нет никаких претензий со стороны Дельта банка и Фонда гарантирования вкладов", – заверил основатель и владелец группы компаний Т.В. Fruit. Также он добавил, что список должников Дельта банка можно свободно проверить, и среди них компаний "Яблуневий дар" и "Танк Транс" нет, ведь право требования было продано.

Тарас Барщовский отметил, что по состоянию на сегодня в компании Т.В. Fruit не было никакого официального обращения со стороны покупателей портфеля активов банка. Но в случае, если такие обращения будут и заинтересуют бизнесмена - он готов к дискуссии.

Тарас Барщовский известен как бизнесмен, который производит соки прямого отжима под тм Galicia и Рассвет и поставщик №1 яблочного концентрата, сырья для производства большинства соков, отмечается в интервью.

В 2019-м НВ и инвесткомпания Dragon Capital оценили состояние бизнесмена в 105 миллионов долларов, что соответствует 60-й строке рейтинга Топ-100 самых богатых украинцев.

В состав группы T. B. Fruit входят семь заводов по производству яблочного концентрата и других плодово-ягодных продуктов. Четыре из них размещены в Украине, один - в Молдове и два - в Польше. Еще один завод в Польше компания запустит в августе - новое предприятие станет крупнейшим в мире по своему профилю. Главный офис T. B. Fruit расположен в Львовской области.

EBITDA T. B. Fruit в этом финансовом году составит 40 миллионов евро. По словам самого Барщовского, его компания занимает 9-12% мирового рынка яблочного концентрата, - сообщает НВ.