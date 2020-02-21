Эксперты МВФ встретились с Советом Нацбанка

В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов: от нормативного обеспечения учетной политики НБУ до оценки денежно-кредитной политики.

Представители группы экспертов Международного валютного фонда, работающие в Киеве, встретились с Советом Национального банка Украины.

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Об этом сообщил член Совета НБУ Виталий Шапран.

«Сегодня принимал участие во встрече, которую организовывал глава Совета НБУ Богдан Данилишин, со специалистами МВФ, которые находятся в Украине. Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере», - написал Шапран в соцсети Facebook.

По его словам, в ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов: от нормативного обеспечения учетной политики НБУ до оценки денежно-кредитной политики.

«У меня осталось приятное впечатление от общения с представителями МВФ. Было видно, что они приехали действительно помочь Украине и заинтересованы в том, чтобы экономика страны развивалась по лучшему сценарию», - добавил Шапран.

Как сообщал УНИАН, эксперты ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда приступили к работе в Киеве на этой неделе, 20 февраля. По информации украинского представительства Фонда, команда экспертов МВФ прибыла в Киев для обсуждения с украинскими властями политики ускорения роста экономики и обеспечения стабильности.

Украина и МВФ в декабре 2019 года достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров фонда, но точная дата утверждения пока не определена.

Председатель НБУ Яков Смолий в декабре 2019 года заявлял, что решение о новой программе может быть утверждено в первом квартале 2020 года, а среди предварительных условий для заключения соглашения назвал принятие в Украине законов о невозможности возврата обанкротившегося банка прежним владельцам и обороте земель сельскохозяйственного назначения.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский встречался с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой в ходе 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.