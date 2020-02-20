В Киев приехали эксперты МВФ

Украина и МВФ в декабре 2019 года достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл., решение о которой должен утвердить Совет директоров фонда.

Эксперты ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда приступили к работе в Киеве.

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Об этом УНИАН сообщили в украинском представительстве МВФ.

«Эксперты МВФ начали работу в Киеве», - говорится в сообщении.

Ранее в представительстве анонсировали прибытие команды экспертов Фонда для обсуждения с украинскими властями политики ускорения роста экономики и обеспечения стабильности.

Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ в декабре 2019 года достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров фонда, но точная дата утверждения пока не определена.

Председатель НБУ Яков Смолий в декабре 2019 года заявлял, что решение о новой программе может быть утверждено в первом квартале 2020 года, а среди предварительных условий для заключения соглашения назвал принятие в Украине законов о невозможности возврата обанкротившегося банка прежним владельцам и обороте земель сельскохозяйственного назначения.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский встречался с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой в ходе 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.