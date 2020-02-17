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Госдолг Украины из-за крепкой гривни сократился до 44% ВВП

17:18, 17 февраля 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как говорится в отчете правительства за 2019 год, опубликованном на сайте Кабмина, доля госдолга в национальной валюте выросла до 41% с 33%.

Отмечается, что расходы на обслуживание госдолга в 2019 году оказались на 26 миллиардов гривень ниже плановых объемов за счет корректировки графика заимствований, снижения ставок и перехода на более долгосрочные инструменты.

Также расходы снизились на 7 миллиардов гривень за счет укрепления гривни.

Объем заимствований общего фонда госбюджета за год составил 409,8 миллиарда гривень, что на 1,2% выше планового показателя.

Как сообщал УНИАН, объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2019 год вырос в долларовом эквиваленте на 6,05 миллиарда долларов, или на 7,7%, до 84,36 миллиарда долларов.

В гривневом эквиваленте объем госдолга за год сократился на 170,17 миллиарда гривень, или на 7,8%, - до 1,998 триллиона гривень.

На начало текущего года отношение государственного и гарантированного государством долга к ВВП составило 50%.

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