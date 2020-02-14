В Минэкономики решили обновить макропрогноз на этот год

Прогнозные макропоказатели будут опубликованы после одобрения правительством.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины к 1 марта подготовит и предоставит Министерству финансов обновленный макроэкономический прогноз на 2020 год.

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Как сообщили УНИАН в Минэкономики, пересмотр прогноза текущего года является стандартной процедурой в рамках подготовки прогноза на новый трехлетний период - 2021-2023 годы.

"Обязательным является уточнение базы прогноза, то есть, ожиданий на текущий 2020 год. 1 марта Минэкономики предоставит Минфину ориентировочные основные прогнозные макропоказатели на 2021-2023 годы в рамках подготовки очередной Бюджетной декларации. Они будут базироваться на актуальной информации о текущей социально-экономической ситуации", - говорится в сообщении.

В Минэкономики отметили, что прогнозные макропоказатели будут опубликованы после одобрения правительством.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины за январь 2020 года получил 50,7 миллиарда гривень доходов, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года и на 21,5% ниже планового показателя.

По информации Министерства финансов, причиной недовыполнения по доходам стали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства.

В частности, валютный курс составил около 24 грн за доллар вместо ожидаемых 27 грн, а теплая погода и снижение цен не газ сказались на объемах энергетического импорта и сбора соответствующих налогов.

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