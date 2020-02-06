Госбюджет из-за крепкого курса гривни может недополучить 60 миллиардов доходов – эксперт

Этот недобор полностью компенсируется благодаря сверхплановым поступлениям в пользу «Нафтогаза» от российского «Газпрома» на 2,9 млрд долл.

Государственный бюджет Украины в текущем году из-за более крепкого курса гривни и по ряду других причин может недополучить порядка 60 млрд грн плановых доходов, что полностью компенсируется благодаря сверхплановым поступлениям в пользу «Нафтогаза Украины» от российского «Газпрома» на 2,9 млрд долл.

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Такое мнение УНИАН озвучил генеральный директор инвесткомпании Dragon Capital, президент Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиала.

«Недобор по доходам из-за курса и по некоторым другим причинам будет на уровне около 60 млрд грн в этом году. Но он полностью перекрывается сверхдоходами, которые получил «Нафтогаз» от «Газпрома», на 2,9 млрд долл.», - сказал Фиала.

По его словам, правительство скорее всего будет после первого квартала пересматривать бюджет, но оснований для существенного сокращения государственных расходов нет благодаря имеющимся компенсаторам.

В частности, «Нафтогаз» заплатит больше налогов и дивидендов, а также дополнительные поступления в бюджет могут быть обеспечены за счет дальнейшей детенизации экономики, приватизации и концессии госимущества.